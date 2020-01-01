Список Emoji

iPhone / Ipad, Android 4.4+ и окна 8.1+ являются носителями символы поддержка Emoji. Вот 845 Emoji символы с пяти категорий. Нет необходимости устанавливать какие-либо приложения или программного обеспечения, нажмите, чтобы скопировать и вставить в любом месте вы хотите.
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